Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 04.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 04.05.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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The Home Depot
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 1
Performance 1M: -4,97 %
Performance 1M: -4,97 %
Nike (B)
Tagesperformance: -2,59 %
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 2
Performance 1M: -0,35 %
Performance 1M: -0,35 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
WallstreetONLINE-Forum: Nike (B) wird überwiegend unter 40 € bewertet; Kursniveaus werden als niedrig wahrgenommen, mit Hoffnung auf eine Erholung. Groß-Events wie die Fußball-WM werden als potenzieller Turnaround gesehen. Konkrete fundamentale oder technische Daten fehlen; Prognosen bleiben spekulativ. Bezüge auf die Kursentwicklung der letzten 14 Tage liegen in den Beiträgen ohne konkrete Zahlen vor.
Boeing
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 3
Performance 1M: +5,72 %
Performance 1M: +5,72 %
Amgen
Tagesperformance: -2,16 %
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 4
Performance 1M: -7,35 %
Performance 1M: -7,35 %
Procter & Gamble
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 5
Performance 1M: +1,50 %
Performance 1M: +1,50 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 6
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
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