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    Burda macht TV-Produktion dicht - Stellenabbau

    Für Sie zusammengefasst
    • Schließung von Burda Studios trifft 30 Mitarbeiter
    • Anhaltende Rückgänge im linearen TV als Grund
    • Vierte Generation der Familie rückt ins Unternehmen
    Burda macht TV-Produktion dicht - Stellenabbau
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Medien- und Technologiekonzern Hubert Burda Media schließt seine Bewegtbild-Einheit Burda Studios. Betroffen seien 30 noch verbliebene Mitarbeiter, bestätigte der Konzern auf Anfrage einen Bericht von "Tichys Einblick".

    Die Mediensparte des Konzerns wird von Jan Wachtel als CEO Burda Media verantwortet. Er kam zum Jahresbeginn nach monatelanger Suche vom Wettbewerber Bauer Media Group. Von dem Manager wird eine Strategie für das unter hohem Druck stehende Verlagsgeschäft erwartet. Dieses ist die traditionelle Säule des Burda-Konzerns neben dem Digital-Beteiligungsgeschäft.

    Phase des Umbaus

    Die Entscheidung zur Schließung von Burda Studios erfolgt in einer Phase des Umbaus: Seit Februar 2025 sind die Kinder von Verleger Hubert Burda, Elisabeth Burda Furtwängler und Jacob Burda, stärker in den Vordergrund gerückt. Somit lenkt inzwischen die vierte Generation der Familie Burda das Familienunternehmen, zu dessen bekanntesten Marken etwa "Bunte" und "Focus" gehören.

    Keine Alternative zur Schließung

    Gründe für das Aus der Burda Studios seien "anhaltende Rückgänge im Bereich des linearen TV-Geschäfts und fehlende wirtschaftliche Perspektiven bei der Produktion von Inhalten für digitale Plattformen", hieß es in der Stellungnahme des Konzerns.

    Die Burda Studios hatten den Angaben zufolge seit Anfang 2025 mit einem bereits deutlich verkleinerten Team gezielt in die Stabilisierung des Geschäfts investiert. "Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich seit dieser Zeit weiter verschlechtert", hieß es. "Zur Schließung gibt es nun keine sinnvolle unternehmerische Alternative mehr." Mit dem Betriebsrat habe man sich auf eine Regelung geeinigt./fd/svv/DP/he






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