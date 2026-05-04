IONOS Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,13 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,48€, mit einem Plus von +5,13 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei IONOS Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,02 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IONOS Group -2,58 % verloren.

Während IONOS Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,62 % 1 Monat +3,15 % 3 Monate -1,02 % 1 Jahr -14,98 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Stand: 04.05.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Leitindizes unter Druck, US-Techwerte im Aufwind: Ein Blick auf DAX, MDAX, SDAX, TecDAX sowie Dow Jones und S&P 500 zeigt heute markante Gegensätze.

Top- und Flop-Aktien am 04.05.2026 im TecDAX.

EQS Post-admission Duties announcement: IONOS Group SE / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No …

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Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.