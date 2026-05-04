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    Besonders beachtet!

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    IONOS Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.05.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die IONOS Group Aktie bisher um +5,13 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der IONOS Group Aktie.

    Besonders beachtet! - IONOS Group Aktie weiter im Aufwärtstrend - 04.05.2026
    Foto: 996360666

    IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

    IONOS Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 04.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,13 % konnte die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der IONOS Group Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 27,48, mit einem Plus von +5,13 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Der heutige Anstieg bei IONOS Group konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,02 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,62 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von IONOS Group -2,58 % verloren.

    Während IONOS Group heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,12 %.

    IONOS Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,62 %
    1 Monat +3,15 %
    3 Monate -1,02 %
    1 Jahr -14,98 %
    Stand: 04.05.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur IONOS Group Aktie

    Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,86 Mrd.EUR € wert.

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    IONOS Group SE: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: IONOS Group SE / Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No …

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    Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    IONOS Group

    +5,05 %
    +5,62 %
    +3,15 %
    -1,02 %
    -14,98 %
    +94,01 %
    +31,07 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M
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