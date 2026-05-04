Schwächer - Nahost-Spannungen nehmen zu

Dividendenstatistik April 2026





und wieder ein Monat vorbei; Zeit um mal wieder die jüngste Entwicklung im Depot zu analysieren. Man bemerkt es ja - der NBIM-II läuft genau wie geplant eher nebenher, ohne dass ich da täglich hinterher sein muss bzw. etwas umbasteln muss. Das herrliche Wetter draussen ladet ja zum Wandern und Radfahren ein. Deshalb hier auch weniger Präsenz meinerseits, da ich im Moment auch keine Cashreserven hab um neue Werte zu suchen und kaufen. Also Langeweile pur, welche ich nicht auf den Thread übertragen möchte. Gibt aber ja auch noch jüngere Leute welche meinen Weg noch vor sich haben und ruhig etwas Leben in die Bude bringen dürfen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





Auch bei mir ging es nach einem zwischenzeitlichen Hoch (8-9% YTD) letztens mit dem Markt etwas runter und so liege ich momentan bei einer Performance von 6,3% YTD. Geht für mich in Ordnung. Genauer schau ich da schon auf die Dividenden, und da war der April mit 1349,58€ wieder vierstellig und auch deutlich besser als letztes Jahr. Und auf 4 Monate sind es mittlerweile 5030,30€ - ein sattes Plus von 22% gegenüber 2025. Wird sich leider nicht bis Jahresende halten, aber ich hoffe nach wie vor auf eine Verbesserung Richtung 15.000-16.000€.





Jan 1088,08€

Feb 1058,24€

Mär 1534,40€

Apr 1349,58€

Gesamt: 5030,30€





Top5 seit 01.01.: Seplat +97%, Petrobras +72%, Hafnia +64%, Kazatomprom +53%, Texas Instruments +51%

Flop5 seit 01.01.: Infosys -32%, Allwyn -29%, GIS -26%, FS KKR -26%, Taylor Wimpey -25%





Und nun die Reise um den Globus - diesmal ohne bunte Flaggen weil es zu umständlich wäre. Sind immerhin 39 Zahlungen aus 26 Ländern. Breiter geht ja fast gar nicht...... Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif





US: Gladstone Commercial, Gladstone Investment, Simon Property, Pepsi, FS KKR, Ares Capital, Iron Mountain, AGNC, PSEC, Cisco

GR: Jumbo

DE: Mutares-Anleihe, Mercedes

AU: Fortescue, Rio Tinto

SE: Swedbank

SG: Stone Europ. REIT, DBS

DK: Novo Nordisk

EE: Tallinna Kaubamaja

BB: Barbados-Bond

NZ: Spark New Zealand

TW: TSMC

CO: Grupo Cibeste

ZA: African Rainbow, Nedbank

TZ: Orca Energy

GE: Lion Financial

LU: Millicom

UY: Uruguay-Bond

FI: UPM

CH: Nestle

BE: Wereldhave Belgium

IT: Prysmian

NL: ING

TH: Thai Union

AR: Neuquen-Bond

AT: Österr. Post

CA: Bank Nova Scotia





Dann lassen wir uns mal im Mai wieder überraschen. Wird natürlich golden da die HV-Saison losgeht. Ziel ist klar über 2000€ - wird spannend ob ich aber den Rekord vom letzten Jahr (fast 2500€) knacken kann. Werde es Euch schon mitteilen, auch wenn es nächsten Monat wegen Urlaub etwas später mit der Meldung wird. Euch allen eine schöne Zeit und ordentliche Ausschüttungen und Renditen!!! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif

Timburg