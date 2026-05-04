Musk will Klage zu Twitter-Übernahme mit Vergleich beenden

Die SEC warf Musk in einer Anfang 2025 eingereichten Klage vor, er habe bei Twitter-Aktienkäufen im Jahr 2022 nicht rechtzeitig öffentlich gemacht, dass seine Beteiligung die Marke von fünf Prozent überschritt. Dadurch habe er mehr Aktien günstiger kaufen können.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen Tech-Milliardär Elon Musk im Zusammenhang mit seinen Aktienkäufen bei der Übernahme von Twitter soll mit einer Zahlung von 1,5 Millionen Dollar enden. Musk und die SEC einigten sich auf diesen Betrag in einem Vergleich, der der zuständigen Richterin zur Bestätigung vorgelegt wird. Die Strafzahlung liegt drastisch unter dem Betrag von mehr als 150 Millionen Dollar, den Musk der Behörde zufolge durch eine Regelverletzung gespart haben soll.

SEC: 150 Millionen Dollar durch Regelverstoß gespart



Die Behörde analysierte Musks Käufe und kam zu dem Schluss, dass er durch die verspätete Pflichtmitteilung mehr als 150 Millionen Dollar (nach heutigem Stand etwa 127 Millionen Euro) günstiger weggekommen sei. Die Aktionäre, die ihm in dieser Zeit ihre Anteile verkauften, hätten hingegen finanziellen Schaden erlitten. Die SEC verlangte ursprünglich, dass Musk die Summe zurückzahlt - plus eine zusätzliche Strafe aufbringt. Laut Musks Anwälten wollte die SEC bei einem früheren Vergleichsangebot noch 200 Millionen Dollar haben.

Musk war im Februar mit dem Versuch gescheitert, die Klage abweisen zu lassen, Musks Anwälte hatten argumentiert, dass die SEC Gesetze nur selektiv angewendet habe und die Klage sein Recht auf freie Meinungsäußerung angreife. Die Richterin sah jedoch keinen Grund, die Klage abzuweisen.

Verpasste Frist



Der Tech-Milliardär hatte Anfang 2022 angefangen, am Markt Aktien von Twitter zusammenzukaufen. Die SEC verwies in ihrer Klage darauf, dass sein Anteil am 14. März 2022 fünf Prozent erreichte. Nach den US-Regeln hätte er dies binnen zehn Kalendertagen öffentlich machen müssen. Musk gab aber erst am 4. April - und damit elf Tage zu spät - bekannt, dass er bereits neun Prozent hält. Der Aktienpreis sprang danach um 27 Prozent hoch, wie die SEC hervorhob.

Aus Twitter wurde X



Musk gab insgesamt rund 44 Milliarden Dollar für den im Oktober 2022 abgeschlossenen Kauf von Twitter aus. Für den Großteil der Summe verkaufte er Aktien des von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla. Zudem nahm Musk Kredite von rund zwölf Milliarden Dollar auf./so/DP/he



