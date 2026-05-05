HUMAIN ONE, Powered by AWS, wird das branchenweit erste Betriebssystem der Enterprise-Klasse für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung autonomer KI-Agenten in großem Maßstab sein

RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Mai 2026 PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen der PIF-Gruppe, das weltweit Full-Stack-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) anbietet, gab heute eine Ausweitung seiner strategischen Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) im Rahmen von HUMAIN ONE bekannt, einer neuen Initiative zur weltweiten Beschleunigung der Einführung von KI in Unternehmen. Das erste generative KI-Betriebssystem für Unternehmen soll die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten, neu definieren.

Die Zusammenarbeit wird von der bevorstehenden Einführung der AWS-Region im Königreich Saudi-Arabien profitieren. Wie alle AWS-Regionen wird auch die AWS Saudi Region ein Cluster von Rechenzentren sein, die so konzipiert sind, dass sie die höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit, Compliance und Datenschutz erfüllen, und in denen Unternehmen jeder Größe Cloud- und generative KI-Workloads ausführen können. Mit einem „Sovereign-by-Design"-Ansatz wird es den Einsatz von generativer KI für regulierte Branchen im gesamten Königreich unterstützen.

HUMAIN ONE wird auch weltweit auf dem AWS Marketplace verfügbar sein, so dass Kunden auf der ganzen Welt nahtlosen Zugriff auf das Betriebssystem haben.

Die Zusammenarbeit bringt die KI-Innovationen von HUMAIN mit der globalen Cloud-Infrastruktur von AWS und deren fortschrittlichen generativen KI-Funktionen zusammen. Gemeinsam werden HUMAIN und AWS Unternehmen und Behörden weltweit in die Lage versetzen, von fragmentierten, anwendungsbasierten Ökosystemen auf einheitliche, generative KI-gesteuerte, agentenbasierte Betriebsmodelle umzustellen.

Tareq Amin, CEO von HUMAIN, kommentierte: „KI im Unternehmen hat einen Wendepunkt erreicht, an dem Unternehmen nicht mehr nach Experimenten suchen, sondern nach messbarem Wert in großem Maßstab. Das erfordert ein grundlegend neues Betriebssystem für die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Unsere Partnerschaft mit AWS verschafft HUMAIN ONE die nötige globale Reichweite, um dieses Versprechen zu erfüllen. Gemeinsam versetzen wir Unternehmen in die Lage, von Piloten zu voll skalierter, produktionsfähiger generativer KI überzugehen, die in jede Anwendung und jeden Workflow eingebettet ist und echte, greifbare Ergebnisse auf globaler Ebene liefert."