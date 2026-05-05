🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    HUMAIN ONE, Powered by AWS, wird das branchenweit erste Betriebssystem der Enterprise-Klasse für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung autonomer KI-Agenten in großem Maßstab sein

    Die Zusammenarbeit bringt HUMAIN ONE auf globale Märkte und ermöglicht generative, auf künstlicher Intelligenz basierende Betriebsmodelle für Unternehmen weltweit.

    RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Mai 2026 PRNewswire/ -- HUMAIN, ein Unternehmen der PIF-Gruppe, das weltweit Full-Stack-Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) anbietet, gab heute eine Ausweitung seiner strategischen Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) im Rahmen von HUMAIN ONE bekannt, einer neuen Initiative zur weltweiten Beschleunigung der Einführung von KI in Unternehmen. Das erste generative KI-Betriebssystem für Unternehmen soll die Art und Weise, wie Organisationen arbeiten, neu definieren.

    HUMAIN ONE, Powered by AWS, wird das branchenweit erste Betriebssystem der Enterprise-Klasse für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung autonomer KI-Agenten in großem Maßstab sein

    Die Zusammenarbeit wird von der bevorstehenden Einführung der AWS-Region im Königreich Saudi-Arabien profitieren. Wie alle AWS-Regionen wird auch die AWS Saudi Region ein Cluster von Rechenzentren sein, die so konzipiert sind, dass sie die höchsten Anforderungen an Verfügbarkeit, Sicherheit, Compliance und Datenschutz erfüllen, und in denen Unternehmen jeder Größe Cloud- und generative KI-Workloads ausführen können. Mit einem „Sovereign-by-Design"-Ansatz wird es den Einsatz von generativer KI für regulierte Branchen im gesamten Königreich unterstützen.

    HUMAIN ONE wird auch weltweit auf dem AWS Marketplace verfügbar sein, so dass Kunden auf der ganzen Welt nahtlosen Zugriff auf das Betriebssystem haben.

    Die Zusammenarbeit bringt die KI-Innovationen von HUMAIN mit der globalen Cloud-Infrastruktur von AWS und deren fortschrittlichen generativen KI-Funktionen zusammen. Gemeinsam werden HUMAIN und AWS Unternehmen und Behörden weltweit in die Lage versetzen, von fragmentierten, anwendungsbasierten Ökosystemen auf einheitliche, generative KI-gesteuerte, agentenbasierte Betriebsmodelle umzustellen.

    Tareq Amin, CEO von HUMAIN, kommentierte: „KI im Unternehmen hat einen Wendepunkt erreicht, an dem Unternehmen nicht mehr nach Experimenten suchen, sondern nach messbarem Wert in großem Maßstab. Das erfordert ein grundlegend neues Betriebssystem für die Art und Weise, wie Arbeit erledigt wird. Unsere Partnerschaft mit AWS verschafft HUMAIN ONE die nötige globale Reichweite, um dieses Versprechen zu erfüllen. Gemeinsam versetzen wir Unternehmen in die Lage, von Piloten zu voll skalierter, produktionsfähiger generativer KI überzugehen, die in jede Anwendung und jeden Workflow eingebettet ist und echte, greifbare Ergebnisse auf globaler Ebene liefert."

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    HUMAIN ONE, Powered by AWS, wird das branchenweit erste Betriebssystem der Enterprise-Klasse für die Entwicklung, Bereitstellung und Verwaltung autonomer KI-Agenten in großem Maßstab sein Die Zusammenarbeit bringt HUMAIN ONE auf globale Märkte und ermöglicht generative, auf künstlicher Intelligenz basierende Betriebsmodelle für Unternehmen weltweit.RIYADH, Saudi-Arabien, 4. Mai 2026 PRNewswire/ - HUMAIN, ein Unternehmen der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     