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    Fractal EMS senkt die Preise und vereinfacht die Vertragsabwicklung, um Entwicklern ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen

    Fractal EMS senkt die Preise und vereinfacht die Vertragsabwicklung, um Entwicklern ein schnelleres Vorankommen zu ermöglichen
    Foto: adobe.stock.com

    Dank neuer Lösungen wie „Customer-First Pricing" und „Rapid Contracting" ist die Einführung der branchenführenden EMS-Plattform einfacher denn je.

    AUSTIN, Texas, 5. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS, der Marktführer für Front-of-the-Meter-Lösungen in den Bereichen Solarenergie, BESS sowie EMS und SCADA für Rechenzentren, gab heute zwei wesentliche kundenorientierte Verbesserungen bekannt: eine deutliche Preissenkung für das gesamte Produktportfolio und einen optimierten Vertragsabschlussprozess, der den Weg von der Auftragsvergabe bis zur Freigabe verkürzen soll. Insgesamt sollen diese Änderungen die Gesamtkosten und den Aufwand für die Umsetzung von Projekten senken – und das zu einer Zeit, in der Entwickler, unabhängige Stromerzeuger und Energieversorger darum wetteifern, Gigawatt an neuer Kapazität ans Netz zu bringen.

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    Was sich für die Kunden ändert
    1) Niedrigere Preise: Fractal EMS hat seine Preise um bis zu 25 % gesenkt und bietet Portfoliokunden zusätzliche Mengenrabatte an. Durch eine strategische Kombination aus Optimierung der Lieferkette und bahnbrechenden Fortschritten in der Steuerungsarchitektur hat Fractal EMS Effizienzsteigerungen erzielt, die das Unternehmen zum Preisführer auf dem Markt machen. Dank dieser technischen und betrieblichen Fortschritte ist Fractal in der Lage, eine erstklassige, leistungsstarke Plattform zum branchenweit günstigsten Preis anzubieten und so die Rentabilität unserer Partner zu maximieren, ohne dabei Abstriche bei Qualität oder Sicherheit zu machen.

    2) Rationalisierte Auftragsvergabe: Der neue Vertrag ist weniger als halb so lang. In enger Zusammenarbeit mit den Rechts- und Beschaffungsabteilungen der Kunden hat Fractal den Vertrag, den Leistungsumfang und die Gewährleistungsbedingungen in einem einzigen, leicht verständlichen Paket zusammengefasst. Der kombinierte Effekt ist eindeutig: Weniger Zeitaufwand für die Planung und Beschaffungsprozesse, mehr Zeit für die Inbetriebnahme von Megawatt.

    „Unsere Kunden haben uns zwei Dinge ganz klar mitgeteilt: Die Preise müssen sinken, und die Zusammenarbeit mit Ihnen muss einfacher werden. Also haben wir beides umgesetzt. Wir haben unsere Preisgestaltung von Grund auf neu gestaltet und die alten Verträge verworfen, zugunsten von Verträgen, die ein Kunde an einem Nachmittag durchlesen kann. Das Ziel ist einfach: Fractal soll der reibungsloseste Weg sein, um ein leistungsstarkes, in den USA hergestelltes EMS in ein Projekt zu integrieren." - Daniel Crotzer, CEO, Fractal EMS

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