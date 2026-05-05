Kursexplosion bei Evotec! Sommer-Rally bei Desert Gold? Rheinmetall-Aktie auf 2.000 EUR?
Kursexplosion bei Evotec. Nach positiven News aus einer Wirkstoffforschungskooperation kletterte die Aktie zwischenzeitlich um über 9 %. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Ist vielleicht noch mehr drin? Ein interessanter …
Foto: esg-aktien.de
Kursexplosion bei Evotec. Nach positiven News aus einer Wirkstoffforschungskooperation kletterte die Aktie zwischenzeitlich um über 9 %. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Ist vielleicht noch mehr drin? Ein interessanter Kandidat für eine Sommer-Rally ist die Aktie von Desert Gold. Im kommenden Monat will das Unternehmen erstmals Gold produzieren. Außerdem soll die Ressource durch ein Bohrprogramm erweitert werden. Analysten sehen Vervielfachungspotenzial. Auch bei Rheinmetall sind Analysten optimistisch. Sie sehen die Rüstungsaktie sogar wieder über 2.000 EUR. Allerdings fehlt im Sektor derzeit das Momentum. Zuletzt hat der DAX-Konzern über einen Meilenstein berichtet.
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