Kursexplosion bei Evotec! Sommer-Rally bei Desert Gold? Rheinmetall-Aktie auf 2.000 EUR? Kursexplosion bei Evotec. Nach positiven News aus einer Wirkstoffforschungskooperation kletterte die Aktie zwischenzeitlich um über 9 %. Damit setzt sich der Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Ist vielleicht noch mehr drin? Ein interessanter …



