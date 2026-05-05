Adtran Networks SE: Starkes Q1 2026 – Ergebnisse im Überblick
Trotz herausforderndem Umfeld zeigt das erste Quartal 2026 solide Umsatzzuwächse, eine spürbare Ergebnisverbesserung und profitiert von der starken Nachfrage nach Glasfasertechnik.
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- Q1 2026-Umsatz: EUR 117,5 Mio, +2,9% gegenüber Q1 2025.
- Proforma-Bruttogewinn: EUR 37,8 Mio (32,2% vom Umsatz), Rückgang gegenüber Vorjahr (EUR 39,2 Mio; 34,3%) aufgrund Produktmix und höheren Fixkosten.
- Proforma-EBIT: Verlust von EUR 1,4 Mio (-1,2% vom Umsatz), deutlich verbessert gegenüber Verlust von EUR 4,8 Mio (-4,2%) im Vorjahr.
- Wachstumstreiber: anhaltende Nachfrage nach optischer Übertragungstechnik und Ausbau leistungsfähigerer Glasfaserinfrastruktur.
- Proforma-Angaben sind ergänzende Informationen (schließen u. a. Aktienvergütung, Abschreibungen/Wertminderungen, nicht‑regelmäßige M&A-/Restrukturierungskosten aus) und wurden nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt.
- Wichtige Veröffentlichungstermine: Quartalsmitteilung Q1 am 12. Mai 2026; Q2-Ergebnisse am 4. August 2026; 6‑Monats‑Bericht am 11. August 2026.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zum Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Adtran Networks ist am 05.05.2026.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.987,38PKT (+0,60 %).
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