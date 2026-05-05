Paukenschlag bei Wolfram! Trump steigt ein? Almonty gewinnt in jedem Fall! Paukenschlag im Wolfram-Sektor. Das kritische Metall ist nicht nur für die Verteidigungsindustrie und die Halbleiterproduktion essenziell. Bisher kontrolliert China etwa 80 % des Weltmarktes. Der Preis für Wolfram hat sich allein im laufenden Jahr …



