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    Paukenschlag bei Wolfram! Trump steigt ein? Almonty gewinnt in jedem Fall!

    Paukenschlag im Wolfram-Sektor. Das kritische Metall ist nicht nur für die Verteidigungsindustrie und die Halbleiterproduktion essenziell. Bisher kontrolliert China etwa 80 % des Weltmarktes. Der Preis für Wolfram hat sich allein im laufenden Jahr …

    Paukenschlag bei Wolfram! Trump steigt ein? Almonty gewinnt in jedem Fall!
    Foto: esg-aktien.de
    Paukenschlag im Wolfram-Sektor. Das kritische Metall ist nicht nur für die Verteidigungsindustrie und die Halbleiterproduktion essenziell. Bisher kontrolliert China etwa 80 % des Weltmarktes. Der Preis für Wolfram hat sich allein im laufenden Jahr vervielfacht. Dies scheint jetzt auch die Trump-Familie aufmerksam zu machen. Wie verschiedene US-Medien berichten, will der Trump-Clan in den Wolfram-Markt einsteigen. Das Ganze hat mindestens einen faden Beigeschmack. Und bis zur Produktion – falls es überhaupt soweit kommt – dürfte es noch viele Jahre dauern. Damit dürfte Wolfram bei US-Investoren noch bekannter werden und damit auch Almonty Industries. Das Unternehmen produziert schon heute und verkauft zu nicht für möglich gehaltenen Preisen.

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