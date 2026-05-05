Spahn stellt sich zur Wiederwahl als Fraktionschef

BERLIN (dpa-AFX) - Knapp ein Jahr nach der Bundestagswahl wählen die 208 Abgeordneten der CDU und CSU am Dienstag ihre Führung neu (Beginn der Fraktionssitzung 15.00 Uhr). Als Fraktionsvorsitzender stellt sich erneut Jens Spahn zur Wahl, der am 5. Mai 2025 mit 91,3 Prozent der Stimmen (Enthaltungen werden bei der Union nicht mitgezählt) zum Nachfolger von Friedrich Merz gewählt worden war. Merz wurde am Tag darauf im zweiten Wahlgang zum Bundeskanzler gewählt.

Anders als andere Fraktionen im Bundestag wählt die Union ihre Führung schon nach einem Jahr neu und nicht erst zur Mitte der Wahlperiode. Der neue Vorstand mit rund 60 Abgeordneten bleibt dann aber bis zur nächsten Wahl im Amt, also in der Regel drei Jahre - falls es keine Neuwahl gibt. Mit einer Gegenkandidatur ist bei der Wahl des Fraktionschefs nicht zu rechnen.