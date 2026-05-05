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    EU trifft sich zu ersten Gipfel mit Armenien

    Für Sie zusammengefasst
    • EU und Armenien vereinbaren engere Zusammenarbeit
    • Projekte in Energie Verkehr und Digitales vorantreiben
    • Diskussion über Ukraine-Krieg und Nahostfolgen
    EU trifft sich zu ersten Gipfel mit Armenien
    Foto: Siarhei - 356130783

    ERIWAN (dpa-AFX) - Spitzenvertreter der EU und Armeniens wollen an diesem Dienstag (ab 7.00 Uhr MESZ) bei einem Gipfeltreffen in Eriwan eine engere Zusammenarbeit vereinbaren. Bei der ersten Zusammenkunft dieser Art geht es unter anderem um Projekte in den Bereich Energie, Verkehr und Digitales. Zudem beraten Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa mit Premierminister Nikol Paschinjan über den Ukraine-Krieg sowie die Auswirkungen der Krise im Nahen Osten.

    Die frühere Sowjetrepublik Armenien grenzt an die Türkei, Georgien, den Iran und Aserbaidschan und strebt seit einiger Zeit in Richtung EU. Früher war sie enger Bündnispartner Moskaus.

    Beide Seiten wollen Annäherung

    Die EU ist ein wichtiger Partner Armeniens, etwa für Handel und Investitionen, Seit 2021 ist ein Partnerschaftsabkommen in Kraft. Die EU hat ein geostrategisches Interesse, Länder wie Armenien an sich zu binden. Zwar schwindet Russlands Einfluss im Südkaukasus, aber auch die USA unter Präsident Donald Trump treiben Initiativen voran.

    Das Treffen findet einen Tag nach der Zusammenkunft mit rund drei dutzend europäischen Staats- und Regierungschefs in der Hauptstadt Eriwan statt, darunter neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj./rdz/DP/jha






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