🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Termine am 5. Mai 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Zahlreiche Q1-Zahlen und Analystencalls geplant
    • Hauptversammlungen von SAP DHL Nordex am Vormittag
    • Wirtschaftsforum Energie-Tage und GDV Konferenz Berlin
    TAGESVORSCHAU - Termine am 5. Mai 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 5. Mai

    ^
    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call)
    07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q1-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q1-Zahlen
    07:00 CHE: Geberit, Q1-Zahlen
    07:00 ITA: UniCredit, Q1-Zahlen
    07:15 DEU: Elmos Semiconductor, Q1-Zahlen
    07:30 DEU: Secunet Security Networks, Q1-Umsatz
    07:30 DEU: Hugo Boss, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall)
    07:30 AUT: Raiffeisen International, Q1-Zahlen
    08:00 DEU: Schaeffler, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall) 08:00 GBR: HSBC Holdings, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: KSB, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: SAP, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Alzchem, Hauptversammlung
    10:00 DEU: DHL, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Nordex, Hauptversammlung
    11:00 LUX: ArcelorMittal, Hauptversammlung
    12:00 DEU: Biontech, Q1-Zahlen
    12:00 ITA: Intesa Sanpaolo, Q1-Zahlen
    12:00 USA: DuPont de Nemours, Q1-Zahlen
    12:45 ITA: Ferrari, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Pfizer, Q1-Zahlen
    13:15 USA: PayPal, Q1-Zahlen
    14:00 SWE: Hennes & Mauritz, Hauptversammlung
    15:00 FRA: Air Liquide, Hauptversammlung
    15:00 USA: American Express, Hauptversammlung
    16:00 USA: Bristol Myers Squibb, Hauptversammlung
    17:45 FRA: Axa, Q1-Umsatz
    18:00 ITA: Leonardo, Q1-Zahlen
    22:00 CHE: Logitech, Jahreszahlen
    22:00 CHE: Alcon, Q1-Zahlen
    22:00 USA: AMD, Q1-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Electronic Arts, Q1-Zahlen
    USA: Cummins, Q1-Zahlen
    USA: Fiserv, Q1-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    AUS: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 NOR: Industrieproduktion 3/26
    08:30 CHE: Verbraucherpreise 4/26
    14:30 USA: Handelsbilanz 3/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 4/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Index Dienste 4/26
    16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn Wirtschaftsforum Deutscher Apothekerverband (DAV) «Zukunft braucht starke Apotheken», Berlin

    DEU: Fortsetzung Energie-Tage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    DEU: Konferenz «GDV Insurance Summit» zur Zukunft von Sicherheit, Resilienz und Verantwortung, u.a. mit Bundesjustizministerin Hubig (SPD) des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin

    09:30 DEU: EHI Payment Kongress 2026 - Veranstaltung zu Zahlweise im deutschen Einzelhandel, Bonn Bargeld, Karte oder Online-Dienste - aktuelle Branchentrends für den stationären und den Online-Handel werden vorgestellt. U.a. mit Experten von Douglas, Rossmann, Otto, Zalando und weiteren.

    11:00 DEU: Fairtrade Deutschland, Online-Jahres-Pk, Köln

    13:00 DEU: Diskussionsveranstaltung des Gesamtverbandes der Versicherer u.a. mit Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD), Berlin

    BEL: Treffen der EU-Finanzminister, Brüssel

    PHL: Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Cebu

    HINWEIS
    CHN/JPN/KOR: Feiertag, Börsen geschlossen
    °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    TAGESVORSCHAU Termine am 5. Mai 2026 Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 5. Mai ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 DEU: Adtran Networks, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Norma, Q1-Zahlen 07:00 DEU: FMC, Q1-Zahlen (14.00 Call) 07:00 DEU: Fraport, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Springer Nature AG & Co …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     