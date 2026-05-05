Pinterest-Aktie knallt zweistellig hoch: Diese Zahlen lassen Anleger jubeln

Pinterest erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 1,01 Milliarden US-Dollar. Laut LSEG hatten Analysten im Schnitt nur mit 966 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch beim bereinigten Gewinn je Aktie lag der Konzern mit 0,27 US-Dollar über den erwarteten 0,23 US-Dollar.

Die Aktie des Bilder- und Shopping-Netzwerks ist nach Vorlage der Quartalszahlen in der Nachbörse an der Nasdaq um 15,5 Prozent gestiegen. Der Grund: Pinterest lieferte genau das, worauf Anleger in einem nervösen Werbemarkt gewartet hatten – bessere Zahlen, mehr Nutzer und einen positiven Ausblick.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das EBITDA von Pinterest belief sich im ersten Quartal auf 207 Millionen US-Dollar und lag damit über den Schätzungen der Analysten von 176 Millionen US-Dollar.

Unter dem Strich schrieb Pinterest im ersten Quartal jedoch einen Nettoverlust von 73,59 Millionen US-Dollar oder 12 Cent je Aktie. Vor einem Jahr hatte das Social-Media-Unternehmen noch einen Nettogewinn von 8,92 Millionen Dollar erzielt, was einem Cent pro Aktie entspricht.

Besonders stark fiel das Wachstum der monatlich aktiven Nutzer aus: Weltweit stieg ihre Zahl um 11 Prozent auf 631 Millionen. Auch der durchschnittliche Umsatz je Nutzer übertraf mit 1,61 US-Dollar die Erwartungen der Wall Street. Das zeigt, dass Pinterest nicht nur an Reichweite gewinnt, sondern seine Plattform auch besser monetarisiert.

Für die Aktie noch wichtiger war jedoch der Ausblick. Für das zweite Quartal erwartet Pinterest Erlöse zwischen 1,13 und 1,15 Milliarden US-Dollar. Das liegt über der bisherigen Markterwartung von 1,11 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten EBITDA stellt das Unternehmen 256 bis 276 Millionen US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten für das zweite Quartal ein EBITDA von 261 Millionen US-Dollar erwartet.

Der Kurssprung ist auch deshalb bemerkenswert, weil Pinterest zuvor fünf Quartale in Folge die Erwartungen beim Gewinn je Aktie verfehlt hatte. Nun sieht der Markt plötzlich wieder Wachstumspotenzial – auch dank KI-gestützter Verbesserungen der Werbeplattform. Diese sollen dabei helfen, die Schwäche großer Einzelhändler auszugleichen, die zuletzt unter den harten Zöllen von Präsident Donald Trump litten.

Die Übernahme von tvScientific für rund 465 Millionen US-Dollar weckt zusätzliche Fantasie. Damit möchte Pinterest sein Werbegeschäft auf Connected TV ausweiten und seine Nutzersignale auch außerhalb der eigenen Plattform besser vermarkten.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Pinterest Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,12 % und einem Kurs von 20,85USD auf NYSE (05. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.





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