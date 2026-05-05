DAX-FLASH
Dax bleibt unter Druck - Rheinmetall nach Zahlen im Fokus
- Dax leicht tiefer erwartet bei rund 23.943 Punkten
- 200-Tage-Linie und Vorwochentief als Unterstützungen
- Rheinmetall Q1 unter Erwartungen Jahresziele bestätigt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwachen Wochenstart dürfte der Dax am Dienstag etwas weiter fallen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,2 Prozent tiefer auf 23.943 Punkte.
Nachdem sich das Chartbild am vergangenen Donnerstag merklich aufgehellt hatte, verliert das positive Signal immer mehr an Bedeutung. Als Unterstützungen rücken die exponentielle 200-Tage-Linie bei aktuell 23.791 Punkten und das Vorwochentief bei 23.715 Punkten wieder in den Fokus.
Im Nahost-Krieg steht momentan vor allem das von den USA initiierte "Projekt Freiheit" im Mittelpunkt. Es zielt darauf ab, die Straße von Hormus wieder für die Schifffahrt freizumachen. Iran Außenminister bezeichnete es auf der Plattform X als "Projekt Sackgasse". Die Ölpreise gaben allerdings auf hohem Niveau etwas nach.
Unter den Einzelwerten im Dax dürften Rheinmetall nach Geschäftszahlen im Zentrum des Interesses stehen. Nach dem starken Montag zeichnen sich hier Verluste ab. Die Resultate des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry von JPMorgan. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachen zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./ag/mis
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Also mal ganz ehrlich - ich bin kein Ak-FAN - in keinster Weise - aber ein Bild, dass Du heute Abend postest mit 20 verschiedenen Linien und daran dann klar (im Nachhinein!!) abliest, dass es hoch gehen müsste - Respekt oder einfach nur Unsinn ? - Frage nur, warum hast das nicht um 9:45 mal kundgetan, würde solche Bilder glaubhafter machen - im Nachhinein zeichne ich da auch alles und begründe jede !! Richtung ? Ist doch also genauso Unsinn oder Sinn (nehme sich jeder, was er mag) , wie die wilden AK-Einstiege ...
Gestern Abend:
Jetzt müsste es aber auch wirklich jeder verstanden haben ... Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Moin, solange der Störenfried vom Bodensee hier unterwegs ist kann es leider keine Marken geben 🙄