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    Adtran Networks wächst nicht mehr so stark - Operativer Verlust geht zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Wachstum durch KI-getriebene Netzwerknachfrage
    • Bereinigter EBIT sank von 4,8 Mio auf 1,4 Mio
    • Umsatz stieg knapp 3 Prozent auf 117,5 Mio
    Adtran Networks wächst nicht mehr so stark - Operativer Verlust geht zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Telekomausrüster Adtran Networks ist dank einer anhaltenden Nachfrage nach leistungsfähigeren Kommunikationsnetzen infolge des KI-Booms weiter gewachsen - allerdings nicht mehr so schnell wie zuletzt. Der operative Verlust ging zum Jahresauftakt wegen des höheren Erlöses und einer strikten Kostenkontrolle indes etwas zurück.

    Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) sei von 4,8 Millionen Euro im Vorjahr auf 1,4 Millionen Euro zurückgegangen, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in München mit. Beim Umsatz verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg um knapp drei Prozent auf 117,5 Millionen Euro. Im dritten und vierten Quartal hatte Adtran Networks den Umsatz deutlich stärker gesteigert.

    Adtran Networks (früher Adva) gehört seit einigen Jahren zum US-Konzern Adtran Holdings . Dieser hält rund zwei Drittel der Adtran-Networks-Anteile./zb/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ADTRAN Holdings Aktie

    Die ADTRAN Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 23,00 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ADTRAN Holdings Aktie um +9,69 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +43,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von ADTRAN Holdings bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR.




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