Reiseveranstalter
Keine Nachzahlungen für gebuchte Urlaube
- Große Reiseveranstalter erhöhen Buchungen nicht
- Preise für künftige Buchungen bei Kostenerhöhung möglich
- Derzeit keine Streichungen und Kapazitäten stabil
BERLIN (dpa-AFX) - Die großen deutschen Reiseveranstalter wollen nach einem Medienbericht trotz der steigenden Kerosinpreise Kunden nicht nachträglich für gebuchte Reisen zur Kasse bitten. Man werde die Preise für bereits gebuchte Reisen nicht nachträglich erhöhen, berichteten die Anbieter Tui , Alltours und Dertour dem "Tagesspiegel" in einer Umfrage. Für zukünftige Buchungen könnte es allerdings angesichts des Preisanstiegs anders aussehen.
"Im Moment steigt der Kerosinpreis", sagte der Chef der Rewe-Touristiktochter Dertour-Group, Christoph Debus, dem Blatt. "Wenn dies auf dem Niveau bleibt, können wir Kostensteigerungen für zukünftige Buchungen nicht ausschließen."
Reiseveranstalter können den Reisepreis nachträglich erhöhen, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde und gestiegene Kosten wie Kerosin es nachweislich erfordern. Ein solcher Preisaufschlag muss allerdings spätestens 20 Tage vor Reisebeginn mitgeteilt werden. Bei Aufschlägen von mehr als 8 Prozent haben die Kunden ein Sonderrücktrittsrecht.
Aktuell keine Streichung von Reisen zu befürchten
Dass Urlaubsreisen ganz gestrichen werden, müssen Kunden den Angaben zufolge aktuell nicht befürchten. "Bei uns fällt nichts aus", sagte Tui-Sprecher Aage Dünhaupt dem "Tagesspiegel". Alltours-Sprecher Jens Völmicke betonte: "Wir gehen davon aus, dass unsere Gäste wie geplant ihren gebuchten Sommerurlaub genießen können."
Dertour-Chef Christoph Debus sagte, "für die Sommerferien und den Herbst rechnen wir derzeit mit einer insgesamt stabilen Kapazität." Sollten sich aufgrund von Kerosinmangel Änderungen im Flugplan ergeben, informiere man die Gäste umgehend und suche nach Flugalternativen./sl/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie
Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 6,205 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -3,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,32 %.
Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd..
TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +60,64 %/+44,58 % bedeutet.
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Bei Stock3 war die Meldung leider auch sehr verspätet. Es ist krass, ein Informationsvorsprung bedeutet echt bares Geld, der dämliche Privatanleger hat das Nachsehen, das ist jetzt nicht auf Tui beschränkt, sondern auf alle Aktien, deren Kurs stark an den aktuellen Entwicklungens des Irankriegs hängen.
Ich habe hier ja auch oft investiert, aber auch immer wieder mehr oder weniger rechtzeitig das Invest abgestoßen.
Aber im Moment muss ich schon sagen, dass ich den Kursverfall komplett nachvollziehen kann. Ich habe lange auf einen Ankerinvestor gehofft nach der Restrukturierung der Bilanz, aber unter den jetzigen Umständen sehe ich das einfach nicht.
Was spricht denn im Moment für dich für ein Invest in Tourismus? Also außer das Prinzip Hoffnung meine ich
wenn nachweislich 38540000 stk leerverkauft werden halte ich das für einen manipulationsversuch