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    Reiseveranstalter

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    Keine Nachzahlungen für gebuchte Urlaube

    Für Sie zusammengefasst
    • Große Reiseveranstalter erhöhen Buchungen nicht
    • Preise für künftige Buchungen bei Kostenerhöhung möglich
    • Derzeit keine Streichungen und Kapazitäten stabil
    Reiseveranstalter - Keine Nachzahlungen für gebuchte Urlaube
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Die großen deutschen Reiseveranstalter wollen nach einem Medienbericht trotz der steigenden Kerosinpreise Kunden nicht nachträglich für gebuchte Reisen zur Kasse bitten. Man werde die Preise für bereits gebuchte Reisen nicht nachträglich erhöhen, berichteten die Anbieter Tui , Alltours und Dertour dem "Tagesspiegel" in einer Umfrage. Für zukünftige Buchungen könnte es allerdings angesichts des Preisanstiegs anders aussehen.

    "Im Moment steigt der Kerosinpreis", sagte der Chef der Rewe-Touristiktochter Dertour-Group, Christoph Debus, dem Blatt. "Wenn dies auf dem Niveau bleibt, können wir Kostensteigerungen für zukünftige Buchungen nicht ausschließen."

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    Reiseveranstalter können den Reisepreis nachträglich erhöhen, wenn dies im Vertrag vereinbart wurde und gestiegene Kosten wie Kerosin es nachweislich erfordern. Ein solcher Preisaufschlag muss allerdings spätestens 20 Tage vor Reisebeginn mitgeteilt werden. Bei Aufschlägen von mehr als 8 Prozent haben die Kunden ein Sonderrücktrittsrecht.

    Aktuell keine Streichung von Reisen zu befürchten

    Dass Urlaubsreisen ganz gestrichen werden, müssen Kunden den Angaben zufolge aktuell nicht befürchten. "Bei uns fällt nichts aus", sagte Tui-Sprecher Aage Dünhaupt dem "Tagesspiegel". Alltours-Sprecher Jens Völmicke betonte: "Wir gehen davon aus, dass unsere Gäste wie geplant ihren gebuchten Sommerurlaub genießen können."

    Dertour-Chef Christoph Debus sagte, "für die Sommerferien und den Herbst rechnen wir derzeit mit einer insgesamt stabilen Kapazität." Sollten sich aufgrund von Kerosinmangel Änderungen im Flugplan ergeben, informiere man die Gäste umgehend und suche nach Flugalternativen./sl/DP/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,74 % und einem Kurs von 6,205 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -3,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,16 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +60,64 %/+44,58 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der TUI-Aktie: starke Schwankungen durch Öl- und geopolitische Risiken, Debatten zu Bewertung (niedriges KGV, steigende Dividendenrendite bei fallendem Kurs) und Fundamentaldaten (Erholung nach Corona vs. anhaltende Risiken). Zudem Streit um Chartaufbereitung (Splits/Bezugsrechte, Zeitbasis) und unterschiedliche Handelsstrategien (nachkaufen vs. verkaufen).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

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    dpa-AFX
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