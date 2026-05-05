Aktie kaufen oder verkaufen
UniCredit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur UniCredit Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die UniCredit Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die UniCredit Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die UniCredit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der UniCredit Aktie beträgt 86,29€. Die UniCredit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +36,51 %.
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Analysten und Kursziele für die UniCredit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|90,00Euro
|+42,38 %
|-
|Unicredit
|88,00Euro
|+39,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|77,00EUR
|+21,82 %
|-
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+42,38 %
|10.04.2026
|BARCLAYS
|88,00EUR
|+39,22 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|90,00EUR
|+42,38 %
|20.04.2026
|BARCLAYS
|81,00EUR
|+28,14 %
|26.04.2026
+4,74 %
-2,08 %
+0,90 %
-16,97 %
+19,83 %
+246,12 %
+611,22 %
+314,23 %
+244,64 %
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