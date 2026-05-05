Aktie kaufen oder verkaufen
National Grid Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur National Grid Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die National Grid Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der National Grid Aktie beträgt 15,05€. Die National Grid Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,37 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die National Grid Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|13,00GBP
|+0,37 %
|-
|RBC
|14,00GBP
|+8,09 %
|08.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|13,00GBP
|+0,37 %
|13.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|14,00GBP
|+8,09 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+8,09 %
|13.04.2026
|UBS
|11,00GBP
|-15,07 %
|16.04.2026
|UBS
|11,00GBP
|-15,07 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|14,00GBP
|+8,09 %
|31.03.2026
+0,25 %
-0,12 %
-1,91 %
+0,38 %
+18,64 %
+12,84 %
+41,25 %
+19,55 %
+187,33 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte