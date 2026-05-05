Aktie kaufen oder verkaufen
Delivery Hero Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Delivery Hero Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Delivery Hero Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Delivery Hero Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Delivery Hero Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Delivery Hero Aktie beträgt 30,33€. Die Delivery Hero Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +46,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Delivery Hero Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00Euro
|+44,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00EUR
|-3,52 %
|-
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+25,42 %
|02.04.2026
|UBS
|32,00EUR
|+54,37 %
|15.04.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+54,37 %
|16.04.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+68,84 %
|17.04.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+54,37 %
|17.04.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+25,42 %
|17.04.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+68,84 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+54,37 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+54,37 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+25,42 %
|30.04.2026
|RBC
|30,00EUR
|+44,72 %
|30.04.2026
|RBC
|35,00EUR
|+68,84 %
|30.04.2026
|UBS
|32,00EUR
|+54,37 %
|30.04.2026
+1,11 %
+5,24 %
+25,21 %
-18,58 %
-20,01 %
-47,18 %
-83,20 %
-26,97 %
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