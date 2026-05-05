Aktie kaufen oder verkaufen
ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 51,91€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,58 %.
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Analysten und Kursziele für die ArcelorMittal Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|62,00Euro
|+30,88 %
|-
|JPMorgan
|44,00Euro
|-7,11 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|57,00EUR
|+20,33 %
|-
|JEFFERIES
|62,00EUR
|+30,88 %
|07.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|43,00EUR
|-9,23 %
|10.04.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|+30,88 %
|15.04.2026
|BARCLAYS
|45,00EUR
|-5,00 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|44,00EUR
|-7,11 %
|24.04.2026
|UBS
|45,00EUR
|-5,00 %
|24.04.2026
|BARCLAYS
|45,00EUR
|-5,00 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|62,00EUR
|+30,88 %
|30.04.2026
+0,19 %
-5,95 %
+4,26 %
-0,05 %
+74,64 %
+88,05 %
+88,26 %
+239,57 %
-30,62 %
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