ArcelorMittal Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur ArcelorMittal Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die ArcelorMittal Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ArcelorMittal Aktie beträgt 51,91€. Die ArcelorMittal Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,58 %.