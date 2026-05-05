Aktie kaufen oder verkaufen
Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Aroundtown SA
Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 15,67€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +554,69 %.
Analysten und Kursziele für die Aroundtown Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|81,00Euro
|+3.284,87 %
|-
|Analyst
|2,00Euro
|-16,42 %
|-
|JEFFERIES
|2,00EUR
|-16,42 %
|14.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|3,00EUR
|+25,37 %
|21.04.2026
|BERENBERG
|4,00EUR
|+67,15 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,00EUR
|-16,42 %
|24.04.2026
-0,29 %
-4,54 %
-2,17 %
-11,72 %
-8,45 %
+119,42 %
-62,89 %
-32,39 %
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