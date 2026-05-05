Aroundtown Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Aroundtown Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Aroundtown Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Aroundtown Aktie beträgt 15,67€. Die Aroundtown Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +554,69 %.