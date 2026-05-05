AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 34,00€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -28,90 %.