Aktie kaufen oder verkaufen
AIXTRON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: AIXTRON
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIXTRON Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die AIXTRON Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIXTRON Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON Aktie beträgt 34,00€. Die AIXTRON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -28,90 %.
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Analysten und Kursziele für die AIXTRON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|35,00Euro
|-26,81 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|38,00EUR
|-20,54 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|41,00EUR
|-14,26 %
|-
|BARCLAYS
|33,00EUR
|-30,99 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-26,81 %
|07.04.2026
|UBS
|28,00EUR
|-41,45 %
|14.04.2026
|BARCLAYS
|33,00EUR
|-30,99 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|-24,72 %
|14.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|23,00EUR
|-51,90 %
|15.04.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-26,81 %
|19.04.2026
|JEFFERIES
|35,00EUR
|-26,81 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|36,00EUR
|-24,72 %
|30.04.2026
+1,38 %
+11,09 %
+48,91 %
+144,10 %
+271,28 %
+81,51 %
+188,18 %
+1.086,49 %
+697,86 %
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