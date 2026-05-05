Aktie kaufen oder verkaufen
Befesa Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB
Aktuelle Analystenmeinungen zur Befesa Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Befesa Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Befesa Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Befesa Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Befesa Aktie beträgt 42,00€. Die Befesa Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,44 %.
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Analysten und Kursziele für die Befesa Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|46,00Euro
|+40,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|36,00EUR
|+10,09 %
|-
|UBS
|46,00EUR
|+40,67 %
|22.04.2026
|BERENBERG
|40,00EUR
|+22,32 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|38,00EUR
|+16,21 %
|30.04.2026
|UBS
|46,00EUR
|+40,67 %
|30.04.2026
-0,61 %
-2,84 %
+9,41 %
+2,62 %
+23,76 %
-15,76 %
-43,78 %
-7,00 %
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