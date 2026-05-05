Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Daniel Karmann - picture alliance/dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 54,00€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +55,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Healthineers Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs
|-
|-
|-
|UBS
|-
|-
|06.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|45,00EUR
|+29,44 %
|07.04.2026
|RBC
|55,00EUR
|+58,21 %
|17.04.2026
|BARCLAYS
|55,00EUR
|+58,21 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+75,46 %
|29.04.2026
+0,52 %
-2,47 %
-3,55 %
-20,64 %
-27,36 %
-39,37 %
-28,16 %
-2,92 %
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