Siemens Healthineers Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Healthineers Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Siemens Healthineers Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Healthineers Aktie beträgt 54,00€. Die Siemens Healthineers Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +55,33 %.