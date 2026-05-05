Aktie kaufen oder verkaufen
DWS Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Arne Dedert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur DWS Group Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die DWS Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DWS Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DWS Group Aktie beträgt 60,91€. Die DWS Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,38 %.
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Analysten und Kursziele für die DWS Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|59,00Euro
|+2,08 %
|-
|Goldman Sachs
|64,00Euro
|+10,73 %
|-
|RBC
|62,00EUR
|+7,27 %
|08.04.2026
|BARCLAYS
|58,00EUR
|+0,35 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|58,00EUR
|+0,35 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|59,00EUR
|+2,08 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|+10,73 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|65,00EUR
|+12,46 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|51,00EUR
|-11,76 %
|29.04.2026
|RBC
|62,00EUR
|+7,27 %
|29.04.2026
|UBS
|68,00EUR
|+17,65 %
|29.04.2026
0,00 %
+0,43 %
+3,49 %
-5,32 %
+21,22 %
+97,00 %
+59,40 %
+71,66 %
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