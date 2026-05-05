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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Nordea Bank Abp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
    Foto: Roland Magnusson - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nordea Bank Abp Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Nordea Bank Abp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Nordea Bank Abp Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nordea Bank Abp Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nordea Bank Abp Aktie beträgt 16,33. Die Nordea Bank Abp Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +3,41 %.

    Analysten und Kursziele für die Nordea Bank Abp Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 18,00EUR +13,96 % -
    BARCLAYS 12,00EUR -24,03 % 08.04.2026
    JEFFERIES 19,00EUR +20,29 % 22.04.2026
    UBS - - 31.03.2026

    Nordea Bank Abp

    +0,35 %
    +0,13 %
    +5,70 %
    -6,21 %
    +27,76 %
    +62,93 %
    +85,09 %
    +95,26 %
    +482,66 %
    ISIN:FI4000297767WKN:A2N6F4
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,65kr, was einem Rückgang von -90,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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