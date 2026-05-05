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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 57,29. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,33 %.

    Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 55,00EUR +13,61 % -
    BARCLAYS 47,00EUR -2,91 % 01.04.2026
    GOLDMAN SACHS 54,00EUR +11,55 % 01.04.2026
    BERENBERG 66,00EUR +36,34 % 20.04.2026
    JEFFERIES 59,00EUR +21,88 % 22.04.2026
    BERENBERG 67,00EUR +38,40 % 22.04.2026
    GOLDMAN SACHS 53,00EUR +9,48 % 23.04.2026

    Akzo Nobel

    -0,06 %
    -5,36 %
    -1,32 %
    -18,84 %
    -15,50 %
    -35,44 %
    -51,96 %
    -19,85 %
    +277,87 %
    ISIN:NL0013267909WKN:A2PB32
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    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,84, was eine Steigerung von +4,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Verfasst von Analysten Monitor
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    Aktie kaufen oder verkaufen Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26 Im April `26 haben 7 Analysten die Akzo Nobel Aktie eingestuft.
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