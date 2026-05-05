Aktie kaufen oder verkaufen
Akzo Nobel Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Akzo Nobel Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Akzo Nobel Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Akzo Nobel Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Akzo Nobel Aktie beträgt 57,29€. Die Akzo Nobel Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,33 %.
Analysten und Kursziele für die Akzo Nobel Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|55,00EUR
|+13,61 %
|-
|BARCLAYS
|47,00EUR
|-2,91 %
|01.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|54,00EUR
|+11,55 %
|01.04.2026
|BERENBERG
|66,00EUR
|+36,34 %
|20.04.2026
|JEFFERIES
|59,00EUR
|+21,88 %
|22.04.2026
|BERENBERG
|67,00EUR
|+38,40 %
|22.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|53,00EUR
|+9,48 %
|23.04.2026
-0,06 %
-5,36 %
-1,32 %
-18,84 %
-15,50 %
-35,44 %
-51,96 %
-19,85 %
+277,87 %
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