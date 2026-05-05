TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 34,58€. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,54 %.