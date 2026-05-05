Aktie kaufen oder verkaufen
TRATON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: TRATON GROUP
Aktuelle Analystenmeinungen zur TRATON Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die TRATON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die TRATON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TRATON Aktie beträgt 34,58€. Die TRATON Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +9,54 %.
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Analysten und Kursziele für die TRATON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+26,70 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+26,70 %
|-
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-4,97 %
|09.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|33,00EUR
|+4,53 %
|13.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|36,00EUR
|+14,03 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-4,97 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+10,86 %
|21.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+10,86 %
|29.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+10,86 %
|29.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|33,00EUR
|+4,53 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|-4,97 %
|29.04.2026
|UBS
|38,00EUR
|+20,37 %
|29.04.2026
+0,76 %
+0,70 %
-0,38 %
-12,88 %
+6,56 %
+56,66 %
+32,44 %
+1,02 %
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