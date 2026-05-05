Aktie kaufen oder verkaufen
Alzchem Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Alzchem
Aktuelle Analystenmeinungen zur Alzchem Group Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Alzchem Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Alzchem Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Alzchem Group Aktie beträgt 195,20€. Die Alzchem Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +18,70 %.
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Analysten und Kursziele für die Alzchem Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|200,00Euro
|+21,62 %
|-
|Analyst
|200,00Euro
|+21,62 %
|-
|JEFFERIES
|195,00EUR
|+18,58 %
|30.04.2026
|JEFFERIES
|200,00EUR
|+21,62 %
|30.04.2026
|WARBURG RESEARCH
|181,00EUR
|+10,06 %
|30.04.2026
+2,86 %
-5,43 %
-9,28 %
+14,00 %
+35,49 %
+772,30 %
+550,79 %
+230,35 %
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