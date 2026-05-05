HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.

3 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 91,20€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,89 %.