Aktie kaufen oder verkaufen
HENSOLDT Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Britta Pedersen - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur HENSOLDT Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die HENSOLDT Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die HENSOLDT Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT Aktie beträgt 91,20€. Die HENSOLDT Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,89 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die HENSOLDT Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|101,00EUR
|+30,56 %
|-
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+9,88 %
|06.04.2026
|BARCLAYS
|95,00EUR
|+22,80 %
|14.04.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+16,34 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|85,00EUR
|+9,88 %
|29.04.2026
+3,53 %
+6,99 %
-7,43 %
-0,39 %
+7,92 %
+143,52 %
+447,65 %
+380,60 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte