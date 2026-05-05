Aktie kaufen oder verkaufen
Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 172,83€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,61 %.
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Analysten und Kursziele für die Siemens Energy Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|200,00Euro
|+12,70 %
|-
|Barclays Capital
|100,00Euro
|-43,65 %
|-
|Goldman Sachs
|185,00Euro
|+4,24 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|195,00EUR
|+9,88 %
|-
|JPMORGAN
|200,00EUR
|+12,70 %
|08.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|150,00EUR
|-15,48 %
|23.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|185,00EUR
|+4,24 %
|23.04.2026
|JEFFERIES
|164,00EUR
|-7,59 %
|23.04.2026
|JPMORGAN
|200,00EUR
|+12,70 %
|23.04.2026
|RBC
|200,00EUR
|+12,70 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|100,00EUR
|-43,65 %
|24.04.2026
|BERENBERG
|195,00EUR
|+9,88 %
|24.04.2026
+0,99 %
-0,96 %
+19,14 %
+18,29 %
+145,44 %
+707,56 %
+545,99 %
+734,19 %
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