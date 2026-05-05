Siemens Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Siemens Energy Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Siemens Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Siemens Energy Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Siemens Energy Aktie beträgt 172,83€. Die Siemens Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -2,61 %.