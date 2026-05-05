Aktie kaufen oder verkaufen
Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Carlos Osorio - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,67€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,68 %.
Analysten und Kursziele für die Stellantis Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|10,00EUR
|+64,64 %
|06.04.2026
|UBS
|9,00EUR
|+48,17 %
|08.04.2026
|RBC
|7,00EUR
|+15,25 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|10,00EUR
|+64,64 %
|21.04.2026
|RBC
|7,00EUR
|+15,25 %
|30.04.2026
|UBS
|9,00EUR
|+48,17 %
|30.04.2026
+2,41 %
-10,49 %
-6,44 %
-29,91 %
-27,83 %
-57,93 %
-56,54 %
-6,29 %
+21,86 %
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