Stellantis Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Stellantis Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Stellantis Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stellantis Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Stellantis Aktie beträgt 8,67€. Die Stellantis Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,68 %.