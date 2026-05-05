Aktie kaufen oder verkaufen
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Björn Wylezich - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie beträgt 27,57€. Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,02 %.
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Analysten und Kursziele für die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|185,00DKK
|-3,89 %
|-
|JPMORGAN
|212,00DKK
|+10,13 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|215,00DKK
|+11,69 %
|07.04.2026
|JPMORGAN
|212,00DKK
|+10,13 %
|08.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|15.04.2026
+0,12 %
+0,66 %
+4,95 %
+0,90 %
+116,84 %
+1,57 %
-18,13 %
+120,53 %
+3.182,44 %
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