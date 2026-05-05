Aktie kaufen oder verkaufen
FUCHS Pref Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: FUCHS PETROLUB
Aktuelle Analystenmeinungen zur FUCHS Pref Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die FUCHS Pref Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die FUCHS Pref Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der FUCHS Pref Aktie beträgt 48,60€. Die FUCHS Pref Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,13 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die FUCHS Pref Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|40,00Euro
|+1,34 %
|-
|Barclays Capital
|52,00Euro
|+31,75 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00EUR
|+24,14 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|50,00EUR
|+26,68 %
|-
|BERENBERG
|44,00EUR
|+11,48 %
|08.04.2026
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+24,14 %
|08.04.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+39,35 %
|16.04.2026
|JPMORGAN
|49,00EUR
|+24,14 %
|16.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|17.04.2026
|UBS
|44,00EUR
|+11,48 %
|23.04.2026
|BARCLAYS
|52,00EUR
|+31,75 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|52,00EUR
|+31,75 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|55,00EUR
|+39,35 %
|29.04.2026
|UBS
|44,00EUR
|+11,48 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+21,61 %
|30.04.2026
|UBS
|46,00EUR
|+16,54 %
|30.04.2026
+1,27 %
+5,03 %
+8,96 %
+3,39 %
-11,83 %
+14,57 %
-7,38 %
+7,14 %
+162,73 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte