Aktie kaufen oder verkaufen
Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Bernd Weißbrod - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 43,40€. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,93 %.
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Analysten und Kursziele für die Daimler Truck Holding Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|47,00Euro
|+11,47 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|49,00EUR
|+16,21 %
|-
|GOLDMAN SACHS
|43,00EUR
|+1,98 %
|10.04.2026
|RBC
|50,00EUR
|+18,58 %
|10.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|34,00EUR
|-19,36 %
|13.04.2026
|UBS
|45,00EUR
|+6,72 %
|14.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|34,00EUR
|-19,36 %
|15.04.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+18,58 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|-16,99 %
|21.04.2026
|JPMORGAN
|47,00EUR
|+11,47 %
|31.03.2026
+1,16 %
-2,30 %
-0,28 %
-4,70 %
+17,74 %
+46,17 %
+39,54 %
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