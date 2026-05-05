Daimler Truck Holding Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Daimler Truck Holding Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Daimler Truck Holding Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Daimler Truck Holding Aktie beträgt 43,40€. Die Daimler Truck Holding Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +2,93 %.