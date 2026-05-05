GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 160,44€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +631,61 %.