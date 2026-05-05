Aktie kaufen oder verkaufen
GSK Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Sven Hoppe - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur GSK Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu halten. 7 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die GSK Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der GSK Aktie beträgt 160,44€. Die GSK Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +631,61 %.
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Analysten und Kursziele für die GSK Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|2,10 Tsd.Euro
|+9.475,92 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|+0,25 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00GBP
|+0,25 %
|-
|JEFFERIES
|24,00GBP
|+26,63 %
|01.04.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,30 %
|06.04.2026
|UBS
|19,00GBP
|+0,25 %
|09.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|19,00GBP
|+0,25 %
|10.04.2026
|BARCLAYS
|19,00GBP
|+0,25 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,30 %
|13.04.2026
|JEFFERIES
|25,00GBP
|+31,91 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,30 %
|20.04.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.04.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,30 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|17,00GBP
|-10,30 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|18,00GBP
|-5,03 %
|30.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|18,00GBP
|-5,03 %
|30.04.2026
-0,73 %
-4,80 %
-10,24 %
-8,90 %
+27,94 %
+30,84 %
+12,39 %
-4,92 %
+432,79 %
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