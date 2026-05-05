Aktie kaufen oder verkaufen
Stabilus Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Stabilus SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur Stabilus Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Stabilus Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Stabilus Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Stabilus Aktie beträgt 28,00€. Die Stabilus Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +69,49 %.
Analysten und Kursziele für die Stabilus Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|25,00Euro
|+51,33 %
|-
|JPMorgan
|30,00Euro
|+81,60 %
|-
|JPMORGAN
|30,00EUR
|+81,60 %
|02.04.2026
|JPMORGAN
|30,00EUR
|+81,60 %
|22.04.2026
|BERENBERG
|25,00EUR
|+51,33 %
|23.04.2026
+0,60 %
-1,89 %
+0,61 %
-16,83 %
-34,65 %
-71,23 %
-68,87 %
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