Aktie kaufen oder verkaufen
Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Marijan Murat - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 42,44€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,49 %.
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Analysten und Kursziele für die Porsche AG Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|41,00Euro
|+1,90 %
|-
|Analyst
|41,00Euro
|+1,90 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+11,84 %
|-
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+24,27 %
|01.04.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+1,90 %
|06.04.2026
|UBS
|40,00EUR
|-0,58 %
|08.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+11,84 %
|13.04.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-0,58 %
|13.04.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+1,90 %
|13.04.2026
|GOLDMAN SACHS
|39,00EUR
|-3,07 %
|14.04.2026
|RBC
|40,00EUR
|-0,58 %
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+11,84 %
|29.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|+11,84 %
|29.04.2026
|RBC
|40,00EUR
|-0,58 %
|29.04.2026
|JEFFERIES
|41,00EUR
|+1,90 %
|29.04.2026
|UBS
|40,00EUR
|-0,58 %
|29.04.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+24,27 %
|29.04.2026
|BARCLAYS
|40,00EUR
|-0,58 %
|30.04.2026
+0,62 %
-0,57 %
+3,04 %
-2,54 %
-10,73 %
-64,06 %
-57,93 %
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