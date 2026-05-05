Porsche AG Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Porsche AG Aktie im Überblick.

13 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Porsche AG Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Porsche AG Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche AG Aktie beträgt 42,44€. Die Porsche AG Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,49 %.