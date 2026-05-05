Aktie kaufen oder verkaufen
TUI Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur TUI Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die TUI Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TUI Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TUI Aktie beträgt 10,42€. Die TUI Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +67,88 %.
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Analysten und Kursziele für die TUI Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|9,00Euro
|+45,04 %
|-
|Barclays Capital
|9,00Euro
|+45,04 %
|-
|JPMorgan
|13,00Euro
|+109,51 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00EUR
|+61,16 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+45,04 %
|01.04.2026
|UBS
|9,00EUR
|+45,04 %
|09.04.2026
|BARCLAYS
|10,00EUR
|+61,16 %
|12.04.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|+109,51 %
|20.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|9,00EUR
|+45,04 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|12,00EUR
|+93,39 %
|22.04.2026
|JPMORGAN
|13,00EUR
|+109,51 %
|22.04.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|+45,04 %
|26.04.2026
+1,35 %
-3,90 %
-7,97 %
-32,84 %
-10,46 %
+5,75 %
-73,13 %
-82,54 %
-5,39 %
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