Aktie kaufen oder verkaufen
AIR France - KLM Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im April `26
Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto
Aktuelle Analystenmeinungen zur AIR France - KLM Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die AIR France - KLM Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AIR France - KLM Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AIR France - KLM Aktie beträgt 12,09€. Die AIR France - KLM Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +35,35 %.
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Analysten und Kursziele für die AIR France - KLM Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|17,00Euro
|+90,31 %
|-
|JPMORGAN
|17,00EUR
|+90,31 %
|07.04.2026
|BARCLAYS
|9,00EUR
|+0,75 %
|12.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+11,94 %
|13.04.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|+67,92 %
|14.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|16.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+11,94 %
|20.04.2026
|JPMORGAN
|-
|-
|21.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+11,94 %
|24.04.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|10,00EUR
|+11,94 %
|30.04.2026
|RBC
|10,00EUR
|+11,94 %
|30.04.2026
|UBS
|10,00EUR
|+11,94 %
|30.04.2026
|JPMORGAN
|15,00EUR
|+67,92 %
|30.04.2026
+2,75 %
+2,15 %
-1,59 %
-21,99 %
+9,32 %
-41,28 %
-62,77 %
-75,92 %
-90,57 %
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