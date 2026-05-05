JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry am Dienstag. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 1.369EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2130
Kursziel alt: 2130
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David H Perry
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 2130
Kursziel alt: 2130
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