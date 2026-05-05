JPMORGAN stuft RHEINMETALL AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2130 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals lägen unter den Markterwartungen, schrieb David Perry am Dienstag. Der Rüstungskonzern habe dies allerdings komplett mit Timingeffekten begründet und alle seine Jahresziele bestätigt. Nach einem starken Jahresstart und schwachem zweiten Quartal 2025 dürfte es in diesem Jahr nun genau andersherum laufen. Die Anleger seien inzwischen aber weitaus kritischer als zwischen 2022 und 2025, was die Umsetzung der Ambitionen anbelange./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 01:32 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 1.369EUR auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 22:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David H Perry

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2130

Kursziel alt: 2130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 2130,00 € , was eine Steigerung von +55,98% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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