Starke organische Geschäftsentwicklung setzt sich 2026 fort

Springer Nature verzeichnet im ersten Quartal 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 6,2 % und ein organisches Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses von 8,6 %

Das Segment Research trägt mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,2 % maßgeblich zum Erfolg bei, insbesondere durch das Open Access-Geschäft und KI-gestützte Prozesse

Die Zahl der veröffentlichten Artikel im Portfolio stieg um nahezu 15 %, deutlich über dem Marktwachstum von 6 %

Der Free Cashflow wurde um 46,4 Mio. € auf 204,4 Mio. € gesteigert, was auf eine verbesserte operative Entwicklung und niedrigere Zinszahlungen zurückzuführen ist

Die Nettoverschuldung wurde zum 31. März 2026 auf 1,056 Milliarden € reduziert, mit einem Verschuldungsgrad von 1,5x, innerhalb der Zielspanne von 1,5x bis 2,0x

Für das Gesamtjahr 2026 wird ein organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % sowie eine Verbesserung der operativen Marge um etwa 30 Basispunkte erwartet

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung der Quartalsmitteilung für Q1 2026, bei Springer Nature ist am 05.05.2026.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.987,38PKT (+0,60 %).





