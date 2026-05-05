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    Umsatzrekord trotz leichter EBIT-Schwäche: Start ins Jahr erfolgreich

    Ein starkes Umsatzplus trifft auf rückläufige Erträge: WashTec startet mit Rekordumsatz ins Jahr, kämpft jedoch mit Margendruck, schwächerem Cashflow und Projektverzögerungen.

    Umsatzrekord trotz leichter EBIT-Schwäche: Start ins Jahr erfolgreich
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • Der Umsatz der WashTec Gruppe stieg im ersten Quartal um 2,3 % auf 111,3 Mio. € und erreichte einen neuen Rekordwert für ein Jahresauftaktquartal.
    • Das EBIT sank um 22,4 % auf 3,8 Mio. €, was auf temporär höhere Kosten und Verzögerungen bei Effizienzprojekten zurückzuführen ist.
    • Die EBIT-Marge verringerte sich auf 3,4 % (Vorjahr: 4,5 %).
    • Der Free Cashflow ging um 57,6 % auf 7,0 Mio. € zurück, hauptsächlich durch geringeren Mittelzufluss aus operativer Tätigkeit.
    • Der ROCE verbesserte sich leicht auf 24,2 %, trotz der schwächeren EBIT-Entwicklung.
    • Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bestätigt, wobei erwartet wird, dass die Verzögerungen bei Effizienzprojekten im Jahresverlauf aufgeholt werden.

    Der nächste wichtige Termin, 3-Monatsmitteilung 2026, bei WashTec Akt ist am 05.05.2026.


    WashTec Akt

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    ISIN:DE0007507501WKN:750750
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