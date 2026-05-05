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    NORMA Group steigert Profitabilität im Q1 2026 – Branchenwachstum durch organisches Wachstum

    NORMA Group startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2026: Während Umsatz und Cashflow unter Druck stehen, verbessern sich Profitabilität und Schuldenlage spürbar.

    NORMA Group steigert Profitabilität im Q1 2026 – Branchenwachstum durch organisches Wachstum
    Foto: NORMA Group
    • NORMA Group verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 208,6 Mio. Euro, was 5,7 % weniger als im Vorjahr ist.
    • Das bereinigte EBIT stieg auf 6,3 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge auf 3,0 %, deutlich verbessert gegenüber -0,2 Mio. Euro bzw. -0,1 %.
    • Der operative Netto-Cashflow wurde durch Einmaleffekte aus dem Verkauf des Water-Management-Geschäfts belastet und lag bei -19,7 Mio. Euro, vor diesen Effekten lag er leicht über Vorjahr.
    • Der Geschäftsbereich Industry Applications zeigte trotz schwachem Marktumfeld ein organisches Wachstum von 4,9 %, während Mobility & New Energy Umsatzeinbußen verzeichnete.
    • Der Verkauf des Water-Management-Geschäfts wurde planmäßig abgeschlossen, wodurch die NORMA Group zum Quartalsende netto schuldenfrei ist.
    • Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt NORMA Group ihre Prognose eines Umsatzwachstums von 0 bis 2 % und einer bereinigten EBIT-Marge von 2 bis 4 %.

    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.987,38PKT (+0,60 %).


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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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