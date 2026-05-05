NORMA Group steigert Profitabilität im Q1 2026 – Branchenwachstum durch organisches Wachstum
NORMA Group startet mit gemischten Signalen ins Jahr 2026: Während Umsatz und Cashflow unter Druck stehen, verbessern sich Profitabilität und Schuldenlage spürbar.
Foto: NORMA Group
- NORMA Group verzeichnete im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 208,6 Mio. Euro, was 5,7 % weniger als im Vorjahr ist.
- Das bereinigte EBIT stieg auf 6,3 Mio. Euro, die bereinigte EBIT-Marge auf 3,0 %, deutlich verbessert gegenüber -0,2 Mio. Euro bzw. -0,1 %.
- Der operative Netto-Cashflow wurde durch Einmaleffekte aus dem Verkauf des Water-Management-Geschäfts belastet und lag bei -19,7 Mio. Euro, vor diesen Effekten lag er leicht über Vorjahr.
- Der Geschäftsbereich Industry Applications zeigte trotz schwachem Marktumfeld ein organisches Wachstum von 4,9 %, während Mobility & New Energy Umsatzeinbußen verzeichnete.
- Der Verkauf des Water-Management-Geschäfts wurde planmäßig abgeschlossen, wodurch die NORMA Group zum Quartalsende netto schuldenfrei ist.
- Für das Gesamtjahr 2026 bestätigt NORMA Group ihre Prognose eines Umsatzwachstums von 0 bis 2 % und einer bereinigten EBIT-Marge von 2 bis 4 %.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.987,38PKT (+0,60 %).
+2,56 %
+4,68 %
+0,95 %
-5,93 %
+29,79 %
-31,21 %
-67,61 %
-66,89 %
-27,62 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte