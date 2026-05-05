Palantir überrascht mit 85 % Umsatzwachstum

Angetrieben von einer explosionsartigen Nachfrage nach künstlicher Intelligenz verzeichnete der US-Datenanalyse- und KI-Spezialist Palantir das stärkste Umsatzwachstum seit seinem Börsengang im Jahr 2020.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Palantir meldete für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 33 Cent und übertraf damit die Analystenschätzungen von 28 Cent deutlich. Der Umsatz kletterte auf 1,63 Milliarden US-Dollar und lag ebenfalls über den prognostizierten 1,54 Milliarden US-Dollar.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um rund 85 Prozent – ein historischer Höchstwert für das Unternehmen. Gleichzeitig vervierfachte sich der Nettogewinn auf 870,5 Millionen US-Dollar gegenüber 214 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

CEO Alex Karp betont, die Ergebnisse zeigten eine Stärke, die "die Performance praktisch jedes Softwareunternehmens in dieser Größenordnung in den Schatten stellt".

Angehobene Prognosen signalisieren weiteres Wachstum

Palantir blickt optimistisch in die Zukunft und hob seine Jahresprognose deutlich an. Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten freien Cashflow zwischen 4,2 und 4,4 Milliarden US-Dollar.

Auch beim Umsatz zeigt sich Palantir Technologies optimistisch: Für das zweite Quartal rechnet das Unternehmen mit Erlösen von rund 1,8 Milliarden US-Dollar, während für das Jahr 2026 ein Umsatz von bis zu 7,66 Milliarden US-Dollar in Aussicht gestellt wird, was einem erwarteten Wachstum von etwa 71 Prozent entspricht.

US-Geschäft und KI treiben die Dynamik

Ein wesentlicher Wachstumstreiber bleibt das US-Geschäft. Die Umsätze in den Vereinigten Staaten stiegen um 104 Prozent auf 1,3 Milliarden US-Dollar.

Palantir profitiert insbesondere von einem Vertrag mit der US-Armee. Das Regierungsgeschäft stieg um 84 Prozent auf 687 Millionen US-Dollar.

Zudem konnte das Unternehmen seine Kundenbasis im kommerziellen Bereich deutlich ausbauen. Innerhalb von zwölf Monaten stieg die Zahl der Unternehmenskunden um 31 Prozent auf über 1.000. Das kommerzielle Geschäft wuchs um 133 Prozent auf 595 Millionen US-Dollar.

Geopolitik als Wachstumsfaktor

Ein nicht unerheblicher Teil des Geschäfts basiert auf Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Karp erklärte, Palantirs KI verschaffe den USA und ihren Verbündeten Vorteile in geopolitischen Konflikten, insbesondere im Nahen Osten.

"Was Amerika derzeit besonders macht, ist seine Fähigkeit zur Kriegsführung – und die KI-Revolution ist einzigartig amerikanisch", sagte Karp bei einer Unternehmensveranstaltung.

Aktie schwächelt trotz starker Zahlen

Trotz der überzeugenden Geschäftszahlen reagierte die Börse verhalten: Die Aktie schloss zwar 1,3 Prozent im Plus, gab im nachbörslichen Handel jedoch um 2,7 Prozent auf 142 US-Dollar nach. Seit Jahresbeginn hat das Papier etwa 17,8 Prozent verloren.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,36 % und einem Kurs von 146,0EUR auf Nasdaq (05. Mai 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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