Norma Group macht im Quartal wieder Gewinn - Jahresziele bestätigt
- Schwache Autonachfrage belastet Norma Group im Q1
- Umsatz minus 5,7% auf 208,6 Mio wegen Wechselkursen
- Ebit-Marge 3,0% und Konzernumbau wirkt positiv
MAINTAL (dpa-AFX) - Eine schwache Nachfrage aus der Automobilindustrie hat auch im Auftaktquartal 2026 die Geschäfte der Norma Group belastet. "Der Start in das Jahr 2026 war erwartungsgemäß anspruchsvoll", sagte Unternehmenschefin Birgit Seeger am Dienstag laut einer Mitteilung. Während sich das Geschäft im Bereich Mobility & New Energy weiterhin schwächer entwickelt habe, habe Industry Applications ein organisches Wachstum verzeichnet. Zudem wirke sich der Konzernumbau bereits positiv aus. Die Jahresziele bestätigte der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer.
In den drei Monaten bis Ende März ging der Umsatz auch wegen ungünstiger Wechselkurse im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 208,6 Millionen Euro zurück, wie das im SDax notierte Unternehmen in Maintal mitteilte. Operativ machte das Unternehmen wieder einen Gewinn. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug dank Kosteneinsparungen 6,3 Millionen Euro, nach einem Verlust von 0,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern landete damit bei 3,0 Prozent. Unter dem Strich blieb dank des Verkaufs des Geschäfts für Wassermanagement ein Gewinn von 310,4 Millionen Euro hängen. Im Vorjahr hatte der Konzern noch einen Verlust von 3,9 Millionen Euro ausgewiesen./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 14,80 auf Lang & Schwarz (04. Mai 2026, 22:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um +1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,27 %.
Die Marktkapitalisierung von NORMA Group bezifferte sich zuletzt auf 479,53 Mio..
NORMA Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 14,500EUR. Von den letzten 4 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -20,27 %/+32,89 % bedeutet.
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Was meine die Experten zu meinen folgenden Gedanken:
Bei einem Kurs von 15 € pro Aktie liegt die Marktkapitalisierung derzeit bei etwa 430 Mio€. Geplant ist eine weitere Ausschüttung von 207 Mio€ über eine Kapitalherabsetzung (in welcher Form exakt auch immer), die voraussichtlich einige Wochen nach der HV erfolgen wird. Theoretisch kommt man danach auf eine Marktkapitalisierung von 223 Mio€. Bei aktueller Anzahl von Aktien wären das dann etwa 7,8 €/Aktie.
An wundersame Geldvermehrung glaube ich übrigens nicht. Wenn man beispielsweise von drei Aktien zu je 15 € eine zu 25 € einzieht, dann kosten die beiden verbleibenden eben nur noch je 10 €. An sich sind solche Maßnahmen linke Tasche/rechte Tasche Aktionen.
Die Phantasie bei diesem Unternehmen liegt doch im Verkauf des Wassermanagements und der sich daraus ergebenen Möglichkeit die anderen Geschäftsbereiche zu restrukturieren. Es gibt eine Vision 2028 nach der man in 2028f eine zweistellige (adjusted) EBIT Marge erwirtschaften will. Ein Update dazu kommt allerdings erst in der zweiten Hälfte des Jahres.
An dieser Vision darf man natürlich auch gerne seine Zweifel haben.
In den oben genannten 223 Mio€ sind auch noch bis zu 90 Mio€ liquide Mittel enthalten, von denen man den größten Teil (70 Mio€) für Zukäufe verwenden möchte. NewNorma kommt, wenn man die Mittel für Zukäufe und Kapitalmaßnahmen abzieht, auf ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von über 5. Das würde ich für die Zukäufe nicht ansetzen, aber als Freund glatter Zahlen kann ich mir gut vorstellen, dass man von aktuell 820 Mio€ dann auf 1 Mrd€ Umsatz kommt. Wenn man davon 10 % als EBIT annimmt, wäre das aus meiner Sicht schon ganz ordentlich.
Viel „I“ sollte es nicht geben und nimmt man 30 % Steuerquote an, dann verblieben noch 70 Mio€.
Auf die Aktienzahl von 28.68 Mio. bezogen sind das über 2.4 € adjusted EPS. Für den oben genannten Kurs von 7.8 € wäre das ein KGV von 3.2.
Die Kapitalmaßnahmen helfen lediglich das deutlich zu machen.
Zumindest sind das meine Gedanken und Spekulationen. Korrigiert mich gerne, das erspart mir eventuell Verluste ...