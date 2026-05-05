Norma Group macht im Quartal wieder Gewinn - Jahresziele bestätigt

Bei einem Kurs von 15 € pro Aktie liegt die Marktkapitalisierung derzeit bei etwa 430 Mio€. Geplant ist eine weitere Ausschüttung von 207 Mio€ über eine Kapitalherabsetzung (in welcher Form exakt auch immer), die voraussichtlich einige Wochen nach der HV erfolgen wird. Theoretisch kommt man danach auf eine Marktkapitalisierung von 223 Mio€. Bei aktueller Anzahl von Aktien wären das dann etwa 7,8 €/Aktie.

An wundersame Geldvermehrung glaube ich übrigens nicht. Wenn man beispielsweise von drei Aktien zu je 15 € eine zu 25 € einzieht, dann kosten die beiden verbleibenden eben nur noch je 10 €. An sich sind solche Maßnahmen linke Tasche/rechte Tasche Aktionen.

Die Phantasie bei diesem Unternehmen liegt doch im Verkauf des Wassermanagements und der sich daraus ergebenen Möglichkeit die anderen Geschäftsbereiche zu restrukturieren. Es gibt eine Vision 2028 nach der man in 2028f eine zweistellige (adjusted) EBIT Marge erwirtschaften will. Ein Update dazu kommt allerdings erst in der zweiten Hälfte des Jahres.

An dieser Vision darf man natürlich auch gerne seine Zweifel haben.

In den oben genannten 223 Mio€ sind auch noch bis zu 90 Mio€ liquide Mittel enthalten, von denen man den größten Teil (70 Mio€) für Zukäufe verwenden möchte. NewNorma kommt, wenn man die Mittel für Zukäufe und Kapitalmaßnahmen abzieht, auf ein Kurs/Umsatz-Verhältnis von über 5. Das würde ich für die Zukäufe nicht ansetzen, aber als Freund glatter Zahlen kann ich mir gut vorstellen, dass man von aktuell 820 Mio€ dann auf 1 Mrd€ Umsatz kommt. Wenn man davon 10 % als EBIT annimmt, wäre das aus meiner Sicht schon ganz ordentlich.

Viel „I“ sollte es nicht geben und nimmt man 30 % Steuerquote an, dann verblieben noch 70 Mio€.

Auf die Aktienzahl von 28.68 Mio. bezogen sind das über 2.4 € adjusted EPS. Für den oben genannten Kurs von 7.8 € wäre das ein KGV von 3.2.

Die Kapitalmaßnahmen helfen lediglich das deutlich zu machen.

Zumindest sind das meine Gedanken und Spekulationen. Korrigiert mich gerne, das erspart mir eventuell Verluste ...