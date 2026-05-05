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    Kick Off 2026 with a Record-Breaking Start!

    In Q1 2026, the company delivered solid results, expanding earnings and margins in spite of persistent headwinds and significant currency pressures.

    Kick Off 2026 with a Record-Breaking Start!
    • Strong Q1 2026 performance despite a once‑again very challenging environment.
    • Reported net sales CHF 873 million, a slight decline of 0.7% year‑on‑year due to markedly negative currency effects.
    • Currency‑adjusted net sales increased by 3.4%.
    • Operating cash flow (EBITDA) of CHF 283 million with an EBITDA margin of 32.5%.
    • Earnings per share CHF 5.94, up 4.5%; +9.9% when adjusted for currency effects.
    • Operating margins were stable when excluding the previous year’s one‑off costs.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Geberit is on 05.05.2026.


    Geberit

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    ISIN:CH0030170408WKN:A0MQWG
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