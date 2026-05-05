Erfolgreich ins Jahr 2026 starten: Tipps für den perfekten Anfang
Trotz schwierigem Marktumfeld startet die Geberit Gruppe stark ins Jahr 2026 und überzeugt im ersten Quartal mit wachsendem Umsatz, solider Marge und höherem Gewinn je Aktie.
- Die Geberit Gruppe erzielte im ersten Quartal 2026 gute Resultate trotz eines anspruchsvollen Umfelds.
- Der währungsbereinigte Nettoumsatz stieg um 3,4%, während der nominale Umsatz aufgrund negativer Währungseffekte um 0,7% auf CHF 873 Mio. sank.
- Der operative Cashflow (EBITDA) betrug CHF 283 Mio. mit einer EBITDA-Marge von 32,5%.
- Der Gewinn je Aktie stieg um 4,5% auf CHF 5.94, bereinigt um Währungseffekte sogar um 9,9%.
- Die ersten drei Monate waren geprägt von einem erfreulichen Umsatzanstieg und stabilen Margen, trotz Einmalkosten im Vorjahr.
- Die Ergebnisse wurden in einem weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld erzielt, was auf die Stärke der Unternehmensstrategie hinweist.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Geberit ist am 05.05.2026.
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