Paramount überrascht mit Top-Zahlen – Streaming erobert die Spitze!

Besonders der Streaming-Bereich, zu dem Paramount+, BET+ und Pluto gehören, verzeichnete ein beachtliches Wachstum. Der Streaming-Umsatz stieg dabei um 11 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

Im ersten Quartal hat Paramount Skydance die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 23 Cent pro Aktie und übertraf die prognostizierten 15 Cent damit deutlich. Der Umsatz lag mit 7,35 Milliarden Dollar ebenfalls knapp über den erwarteten 7,28 Milliarden Dollar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

In den letzten drei Monaten gewann Paramount+ 700.000 neue Abonnenten hinzu, sodass die Gesamtzahl der Nutzer auf fast 80 Millionen stieg. Trotz der Preiserhöhung im Januar blieb das Wachstum des Dienstes robust, was auf eine zunehmend treue Kundschaft hindeutet. Auch der Film "Scream 7" trug zu den Film-Umsätzen bei, die um 11 Prozent auf 1,28 Milliarden US-Dollar stiegen.

Doch nicht alles lief rund. Die TV-Sparte, zu der Sender wie CBS und Nickelodeon gehören, kämpfte weiterhin mit den Auswirkungen des sogenannten "Cord-Cutting" und musste einen Rückgang von 6 Prozent auf 3,67 Milliarden US-Dollar hinnehmen.

Der operative Erfolg von Paramount ist jedoch nicht allein auf das Streaming zurückzuführen. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für 2026 mit einem erwarteten Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von 3,8 Milliarden US-Dollar. Zudem steht die Übernahme von Warner Bros. Discovery kurz vor dem Abschluss. Die geplante Akquisition könnte dem Unternehmen weiteren Auftrieb verleihen – jedoch nur, wenn die Integration erfolgreich verläuft.

Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie um rund 1,5 Prozent auf 11,30 US-Dollar zu.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



