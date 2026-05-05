🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsParamount Skydance Corporations Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Paramount Skydance Corporations Registered (B)

    Film-Riese

    249 Aufrufe 249 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paramount überrascht mit Top-Zahlen – Streaming erobert die Spitze!

    Paramount Skydance hat die Umsatz- und Gewinnprognosen der Wall Street für das erste Quartal übertroffen. Die Aktie legt nachbörslich zu.

    Film-Riese - Paramount überrascht mit Top-Zahlen – Streaming erobert die Spitze!
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Im ersten Quartal hat Paramount Skydance die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 23 Cent pro Aktie und übertraf die prognostizierten 15 Cent damit deutlich. Der Umsatz lag mit 7,35 Milliarden Dollar ebenfalls knapp über den erwarteten 7,28 Milliarden Dollar.

    Besonders der Streaming-Bereich, zu dem Paramount+, BET+ und Pluto gehören, verzeichnete ein beachtliches Wachstum. Der Streaming-Umsatz stieg dabei um 11 Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Long
    86,00€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    96,70€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 14,69
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den letzten drei Monaten gewann Paramount+ 700.000 neue Abonnenten hinzu, sodass die Gesamtzahl der Nutzer auf fast 80 Millionen stieg. Trotz der Preiserhöhung im Januar blieb das Wachstum des Dienstes robust, was auf eine zunehmend treue Kundschaft hindeutet. Auch der Film "Scream 7" trug zu den Film-Umsätzen bei, die um 11 Prozent auf 1,28 Milliarden US-Dollar stiegen.

    Doch nicht alles lief rund. Die TV-Sparte, zu der Sender wie CBS und Nickelodeon gehören, kämpfte weiterhin mit den Auswirkungen des sogenannten "Cord-Cutting" und musste einen Rückgang von 6 Prozent auf 3,67 Milliarden US-Dollar hinnehmen.

    Der operative Erfolg von Paramount ist jedoch nicht allein auf das Streaming zurückzuführen. Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für 2026 mit einem erwarteten Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar und einem EBITDA von 3,8 Milliarden US-Dollar. Zudem steht die Übernahme von Warner Bros. Discovery kurz vor dem Abschluss. Die geplante Akquisition könnte dem Unternehmen weiteren Auftrieb verleihen – jedoch nur, wenn die Integration erfolgreich verläuft.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie um rund 1,5 Prozent auf 11,30 US-Dollar zu.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Film-Riese Paramount überrascht mit Top-Zahlen – Streaming erobert die Spitze! Paramount Skydance hat die Umsatz- und Gewinnprognosen der Wall Street für das erste Quartal übertroffen. Die Aktie legt nachbörslich zu.

    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     